Atalanta, sospiro di sollievo per Koopmeiners: resta in nazionale

Buone notizie per l’Atalanta: allarme rientrato per Teun Koopmeiners (e anche per Demiral). Giovedì 22 settembre il centrocampista nerazzurro era uscito in barella all’inizio della partita di Nations League dell’Olanda in Polonia , dopo un brutto colpo alla testa: gli accertamenti hanno scongiurato problemi.I successivi controlli hanno fornito la conferma: Koop sta bene e resterà con la nazionale olandese , che domenica 25 settembre affronterà il Belgio.