Atalanta, sospiro di sollievo per Kolasinac e Zappacosta: il bosniaco può farcela

Sospiro di sollievo in casa Atalanta. Zappacosta e Kolasinac , costretti a lasciare il campo sabato 25 contro il Napoli, non preoccupano . Zappacosta ha rimediato una contusione alla caviglia destra, Kolasinac una contusione al polpaccio sinistro. Gli accertamenti effettuati domenica 26 hanno rassicurato entrambi e non dovrebbero essere ulteriori accertamenti.

Rientra Martin de Roon

Kolasinac spera di recuperare per la gara di Europa League contro lo Sporting Lisbona, giovedì 30 novembre (ore 18,45) al Gewiss Stadium, mentre l’ipotesi di recupero per Zappacosta sembra più remota. Gasperini potrebbe ritrovare in difesa Toloi, mentre Palomino sembra avere meno chance. Il recupero di uno tra Kolasinac e Toloi renderebbe meno probabile l’arretramento in difesa di de Roon, assente per squalifica contro il Napoli e pronto al rientro.