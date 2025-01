Atalanta, sospiro di sollievo per Scalvini: sarà in campo sabato contro il Napoli

Sospiro di sollievo per Giorgio Scalvini in casa Atalanta. Il difensore, uscito per una contusione al ginocchio sinistro nel match di martedì 14 gennaio con la Juventus, si è allenato con la squadra mercoledì 15 e non è in dubbio la sua presenza contro il Napoli, nella gara di sabato 18 al Gewiss Stadium (alle 20,45).