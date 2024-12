Atalanta, spazio alle seconde linee contro il Cesena in Coppa Italia

Buone notizie dall’infermeria per Hien in casa Atalanta . Dopo aver svolto l’allenamento di scarico domenica 15, lunedì 16 dicembre il difensore svedese si è regolarmente allenato in gruppo ed è recuperato. Unico assente Lookman, a Marrakech per la cerimonia del Pallone d’Oro africano.

Ai box Scamacca e Scalvini, per gli ottavi di Coppa Italia contro il Cesena, mercoledì 18 al Gewiss Stadium (alle 18,30, gara secca), Gian Piero Gasperini dovrebbe lasciare a riposo gran parte dei titolari, concedendo minuti a chi ha giocato meno. Probabile lancio dal 1’ per Rui Patricio in porta,Samardzic e Zaniolo in attacco, sperano in una maglia da titolare anche Toloi, Godfrey, Palestra, Cuadrado e Brescianini. Possibile conferma di de Roon, squalificato per la gara di campionato contro l’Empoli (domenica 22 al Gewiss, alle 18), e di uno tra Djimsiti e Kossounou in difesa.