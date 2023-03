Atalanta, speranze dall’infermeria: Koopmeiners può rientrare a Cremona

A ranghi ridotti ma con segnali confortanti dall’infermeria . Vista l’assenza di undici nazionali (Toloi, Scalvini, Okoli, Ruggeri, Demiral, de Roon, Pasalic, Maehle, Højlund, Lookman e Boga) giovedì 23 marzo l’Atalanta si è allenata con solo sei giocatori di movimento, ma i sorrisi potrebbero arrivare dagli infortunati . Teun Koopmeiners (lesione al bicipite femorale sinistro) lavora sempre a parte ma ha buone chance di tornare in campo dopo la sosta in tempo per la gara a Cremona, sabato 1 aprile (alle 15) contro i grigiorossi. Cullano speranze di rientro alla ripresa anche Berat Djimisiti , alle prese con una lesione al flessore sinistro, e il baby Lukas Vorlicky , ai box per un’infiammazione al ginocchio sinistro.