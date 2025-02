Atalanta, speranze per il recupero di Lookman e Kolasinac per la Champions

Forfait molto probabile per il Cagliari, recupero difficile ma non impossibile per il Bruges. Sembra questa, in casa Atalanta, la situazione che riguarda gli infortunati Ademola Lookman e Sead Kolasinac, che lavorano individualmente: entrambi sperano di recuperare per il ritorno di Champions League contro i belgi di martedì 18 febbraio. I due, invece, salteranno con ogni probabilità il Cagliari di sabato 15 (ore 15 al Gewiss Stadium, 25ª giornata di Serie A). L’attaccante è alle prese con una lesione del legamento collaterale laterale, il difensore con una lesione del bicipite femorale.