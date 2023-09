Atalanta, una squadra in nazionale: 11 giocatori impegnati nelle qualificazioni

Una squadra in nazionale. Dopo il successo col Monza l’Atalanta è a riposo. Riprenderà gli allenamenti martedì 5 settembre a Zingonia , ma Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare a 11 giocatori, attesi dalle nazionali e destinati a lasciare Bergamo fino a metà della prossima settimana.

Hateboer punta al rientro

Tra gli altri rimarranno ad allenarsi al Centro Bortolotti Gianluca Scamacca, mattatore con una doppietta nel 3-0 al Monza, Hans Hateboer e Aleksej Miranchuk. Il bomber non è stato convocato in Nazionale da Spalletti ma il ct ne tiene d’occhio i progressi sul piano della condizione fisica, mentre il terzino olandese, reduce da una lunga inattività, spera di poter tornare a disposizione alla ripresa del campionato. Il russo, fermo per l’intera durata della preparazione estiva, deve ritrovare la condizione ottimale. Terminata la sosta, l’Atalanta giocherà a Firenze contro la Fiorentina domenica 17 settembre.