Atalanta, stadio nuovo, prezzi vecchi: il 20 via alla campagna abbonamenti

CALCIO. Martedì 16 luglio il club ha lanciato il tesseramento 2024/25. Si comincia sabato 20 con la prelazione degli ex abbonati della Curva Sud e Distinti Sud 22/23 per la Morosini e la tribuna Ovest. Vendita libera dal 3 agosto.

Sogni grandi, stadio nuovo, prezzi (quasi) vecchi. Martedì 16 luglio l’Atalanta ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25 che partirà sabato 20 (alle 10) con la prelazione per gli ex abbonati Curva Sud e Distinti Sud. Lo slogan è «Ci vediamo a casa»

Rispetto alla campagna 23/24 il club ha di fatto confermato i prezzi degli interi sia in prelazione, quindi nella fase riservata agli abbonati 23/24, sia in vendita libera, ritoccando all’insù i ridotti che l’anno scorso avevano costi molto contenuti, e lanciando la nuova Curva Sud-Morosini che aprirà le danze del tesseramento sabato 20. Gli abbonati in Curva Sud e Distinti Sud nella stagione 2022/23 potranno abbonarsi alla nuova Sud-Morosini e alla nuova Tribuna Ovest (ex Distinti Sud) fino alle 20 del 22 l uglio al costo di 265 euro in curva e 650 euro in tribuna. Poi sarà il turno della Curva Nord e degli altri settori (Parterre Rinascimento, Tribuna Rinascimento e Tribuna d’onore che accorperà l’ex tribuna centrale e la tribuna d’onore nerazzurra), disponibili in prelazione dalle 10 del 24 luglio alle 20 del primo agosto. Infine, dopo la pausa tecnica, inizierà la fase della vendita libera dal 3 agosto (alle 10) al 18 agosto (alle 20) ma l’ultimo termine è indicativo.