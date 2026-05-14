Atalanta, stagione finita per Kossounou. Col Bologna jolly de Roon per la difesa

L’incognita al centro

L’emergenza difesa per la gara col Bologna domenica 17 alla New Balance Arena( alle 18) resta alta. L’assenza di Kossounou si aggiunge a quelle degli infortunati Bernasconi e Scalvini e allo squalificato Hien. Palladino confida nel recupero di Djimsiti, alle prese con una tendinopatia: il centrale albanese continua a svolgere lavoro differenziato ma cercherà il recupero in extremis. In caso di perdurante forfait, il tecnico potrebbe arretrare de Roon e lanciare in mediana il duo Pasalic-Ederson.