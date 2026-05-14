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Sport / Bergamo Città Giovedì 14 Maggio 2026

Atalanta, stagione finita per Kossounou. Col Bologna jolly de Roon per la difesa

CALCIO. Giovedì 14 maggio gli esami hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado al bicipite femorale destro. Per domenica 17 Palladino spera nel rientro di Djimsiti. L’olandese possibile alternativa.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, stagione finita per Kossounou. Col Bologna jolly de Roon per la difesa
Marten de Roon in azione a San Siro contro il Milan. Data l’emergenza difensiva, domenica 17 contro il Bologna (alle 18) l’olandese potrebbe arretrare in difesa
(Foto di Afb)

Stagione finita anche per Odilon Kossounou. Come da previsioni, l’ivoriano deve alzare bandiera bianca a causa della lesione muscolo-fasciale di primo grado al bicipite femorale destro evidenziato dagli esami strumentali, giovedì 14 maggio.

L’incognita al centro

L’emergenza difesa per la gara col Bologna domenica 17 alla New Balance Arena( alle 18) resta alta. L’assenza di Kossounou si aggiunge a quelle degli infortunati Bernasconi e Scalvini e allo squalificato Hien. Palladino confida nel recupero di Djimsiti, alle prese con una tendinopatia: il centrale albanese continua a svolgere lavoro differenziato ma cercherà il recupero in extremis. In caso di perdurante forfait, il tecnico potrebbe arretrare de Roon e lanciare in mediana il duo Pasalic-Ederson.

Raspadori o Zalewski

Per il resto, salvo il consueto ballottaggio Krstovic-Scamacca (col montenegrino favorito), il nodo principale per Palladino riguarda la scelta tra Raspadori e Zalewski sulla trequarti accanto a De Ketelaere. In caso di conferma dell’ex Sassuolo, il polacco potrebbe arretrare a sinistra, con Zappacosta dalla parte opposta; con Zalewski sulla trequarti, invece, Zappacosta potrebbe giocare a sinistra con Bellanova a destra.

Dopo il successo dell’Inter in Coppa Italia all’Atalanta serve un punto per avere la certezza aritmetica di centrare la qualificazione alla Conference League, ma contro il Bologna potrebbe essere sufficiente persino una sconfitta purché con meno di tre gol di scarto.

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