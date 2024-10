Atalanta, stanno rientrando i nazionali. Speranze di recupero per Djimsiti

La Serie A nel prossimo weekend giocherà l’8ª giornata e l’Atalanta sarà di scena in laguna domenica 20 contro la neopromossa. L’unico dei giocatori nerazzurri infortunati che ha qualche chance di recuperare per la sfida al Venezia è Djimsiti , ma la situazione sarà da monitorare. Però è già positivo che l’albanese abbia svolto un lavoro individuale sul campo : c’è la possibilità di un suo recupero dal problema all’anca, ma tutto dipenderà dall’evoluzione della situazione nei prossimi giorni.

Ruggeri e Toloi ancora ai box

Sembra impossibile, invece, il rientro a brevissima scadenza di Ruggeri, sempre alle prese con un’infiammazione al ginocchio. Anche Toloi è infortunato, essendo alle prese con una lesione al bicipite femorale e un suo rientro a Venezia è molto improbabile. Niente da fare per Kossounou e Brescianini e naturalmente per Scalvini e Scamacca, che si sono rotti il crociato, tra qualche mese. Intanto, sono rientrati i tre atalantini che erano con l’Italia: lavoro in gruppo per Bellanova e Zaniolo, scarico per Retegui. Mercoledì tornranno al lavoro quassi tutti i nazionali.