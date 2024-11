Atalanta a Stoccarda: abbondanza in attacco, modulo da decidere

I tre tenori insieme nel tridente o un trequartista alle spalle di due attaccanti? La risposta arriverà mercoledì 6 novembre alle 21 quando l’Atalanta, per la quarta giornata della fase a campionato di Champions League, scenderà in campo a Stoccarda. Con il ritorno di Retegui dal primo minuto Gasp potrebbe proporre il tridente completato da De Ketelaere e Lookman (entrambi in forma smagliante), ma contro la difesa a quattro dei tedeschi potrebbe essere preferito il 3-4-1-2 con uno fra Pasalic e Samardzic alle spalle di due punte.