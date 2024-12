Atalanta subito al lavoro pensando all’Inter. Il Napoli agguanta i nerazzurri in vetta

Il pareggio per 1-1 dell’Olimpico contro la Lazio, risultato che ha negato ai nerazzurri di centrare la 12ª vittoria consecutiva in Serie A, ma che ha confermato la forza della squadra bergamasca, è già stato archiviato. Nel frattempo il Napoli ha sofferto per piegare in casa il Venezia per 1-0 (gol di Raspadori al 34’ st), ma i tre punti conquistati hanno consentito ai partenopei di agguantare in vetta alla classifica l’Atalanta a quota 41 con l’Inter terza a 40 ma con la partita di Firenze da recuperare.

Lavoro individuale per Ruggeri

Domenica mattina i giocatori allenati da Gian Piero Gasperini sono tornati a lavorare, con una sessione mattutina a porte chiuse a Zingonia; il programma ha visto una seduta di «scarico» per tutti i giocatori convocati per Roma. Per il resto, dall’infermeria non arrivano gnovità: Matteo Ruggeri, che ha saltato la gara contro la Lazio per una capsulite articolare post trauma al primo dito del piede sinistro, ha svolto lavoro individuale e le sue condizioni sono da valutare in vista della Supercoppa. Sicuramente out Gianluca Scamacca e Mateo Retegui.

Marco Brescianini ha segnato il gol del pareggio dell’Atalanta contro la Lazio all’88’

(Foto di Afb)

Martedì 31 la partenza per l’Arabia