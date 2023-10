Atalanta subito al lavoro verso il posticipo di lunedì sul campo dell’Empoli

In tre cercano una maglia da titolare

Come di consueto dopo una partita, gruppo diviso in due: scarico in palestra per i titolari di Europa League, lavoro fisico, tecnico e tattico per chi a Graz è andato in panchina. In vista della partita di lunedì 30 ottobre a Empoli (ore 18,30), puntano a riprendersi una maglia da titolare Scalvini, Scamacca e De Ketelaere. Sabato a Zingonia allenamento nel pomeriggio a porte chiuse.