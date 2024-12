Atalanta subito al lavoro in vista della sfida di venerdì sera a Bergamo con il Milan

Davide Zappacosta salterà anche la partita di venerdì sera con il Milan. Nella seduta di martedì 3 dicembre l’esterno (fermo da quasi un mese per un problema al soleo) si è limitato al lavoro individuale e, salvo improbabili sorprese, resterà fuori nella sfida con i rossoneri di venerdì alle 20,45 al Gewiss Stadium. Oltre a Zappacosta, l’unico indisponibile è Scamacca (rientro previsto tra tre mesi), per il resto situazione di abbondanza. Dopo il successo sulla Roma di lunedì sera, l’Atalanta è rientrata dalla Capitale Roma nella notte tra lunedì e martedì, è rimasta a dormire a Zingonia e martedì mattina si è allenata con il gruppo diviso in due tronconi: solo scarico per chi ha giocato all’Olimpico, lavoro normale per gli altri. Mercoledì al Centro Bortolotti, è in programma una seduta pomeridiana.