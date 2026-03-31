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Sport / Bergamo Città Martedì 31 Marzo 2026

Atalanta, Sulemana si allena col gruppo. Attesi nuovi esami per Hien

CALCIO. Martedì 31 marzo il ghanese è rientrato a Zingonia e ha disputato la prima seduta della settimana con la squadra. Gli altri nazionali attesi tra mercoledì 1 e giovedì 2. Scamacca mette nel mirino la gara con la Juventus

Atalanta, Sulemana si allena col gruppo. Attesi nuovi esami per Hien
Kamaldeen Sulemana, qui in azione nella gara contro l’Inter a San Siro. Il ghanese è il primo dei nazionali (escluso Hien) rientrati alla base a Zingonia
(Foto di Afb)

Primo allenamento della settimana e primo rientro dalle nazionali in casa Atalanta, dopo il ritorno anticipato dell’infortunato Hien. Martedì 31 marzo a Zingonia si è rivisto Kamaldeen Sulemana, reduce dall’amichevole col Ghana disputata contro la Germania. L’attaccante si è allenato col gruppo che tra mercoledì 1 aprile e giovedì 2 ritroverà i nerazzurri impegnati in nazionale, tranne De Ketelaere e Pasalic, attesi venerdì.

Nuovi esami per Hien

Nel frattempo nelle prossime ore saranno effettuati nuovi esami per Hien, alle prese con l’infortunio muscolare ai flessori della coscia sinistra rimediato con la Svezia.

In vista della ripresa del campionato a Lecce, lunedì 6 aprile (alle 15), Palladino potrebbe ritrovare per la panchina Gianluca Scamacca, rimasto in Nazionale nonostante l’infortunio all’adduttore destro. In prospettiva Scamacca punta al big-match con la Juventus, sabato 11 aprile a Bergamo (alle 11,45).

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