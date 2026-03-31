Atalanta, Sulemana si allena col gruppo. Attesi nuovi esami per Hien

Primo allenamento della settimana e primo rientro dalle nazionali in casa Atalanta, dopo il ritorno anticipato dell’infortunato Hien. Martedì 31 marzo a Zingonia si è rivisto Kamaldeen Sulemana, reduce dall’amichevole col Ghana disputata contro la Germania. L’attaccante si è allenato col gruppo che tra mercoledì 1 aprile e giovedì 2 ritroverà i nerazzurri impegnati in nazionale, tranne De Ketelaere e Pasalic, attesi venerdì.