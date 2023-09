Atalanta, tegola De Ketelaere: il belga verso il forfait con la Juventus

Brutte notizie in casa Atalanta: si ferma Charles De Ketelaere e la sua presenza contro la Juventus, domenica 1 ottobre al Gewiss Stadium (ore 18), è in forte dubbio.Venerdì 29 settembre il belga ha svolto un lavoro differenziato dopo aver accusato un risentimento muscolare al quadricipite sinistro nella partita col Verona.

Sabato 30 Cdk farà una prova per capire se riuscirà a essere disponibile contro la Juventus. L’acciacco non pare grave ma il suo recupero al momento sembra improbabile, visto anche il calendario fitto che attende l’Atalanta: dopo la sfida con i bianconeri i nerazzurri saranno in campo contro lo Sporting Lisbona in Europa League, giovedì 5 ottobre, e contro la Lazio in campionato, domenica 8.