Atalanta, tegola Hien: il difensore si infortuna e salta la trasferta di Bologna

L’Atalanta a Bologna dovrà ancora fare a meno di Isak Hien . Lo svedese si è fermato fine allenamento venerdì 27 settembre a causa di un risentimento muscolare all’adduttore sinistro, e anche se l’infortunio è da valutare non è partito per Bologna, dove l’Atalanta giocherà alle 20,45 di sabato 28. Sono comunque a rischio anche le prossime partite con Shakhtar e Genoa.

Le opzioni per la difesa

La difesa potrebbe dunque essere la stessa che ha giocato nel ko contro il Como, con Kossounou insieme a Djimsiti e Kolasinac . Ma non è affatto esclusa l’ipotesi di un arretramento di de Roon . Sono queste le opzioni principali, considerando i sicuri assenti Scalvini (crociato rotto, tornerà nel 2025) e Toloi (lesione del bicipite femorale, fuori altri dieci giorni): rientra Godfrey , convocato a sorpresa dopo aver superato il mal di schiena, ma l’inglese non ha molte chance, e partirà dalla panchina. Fra i convocati ci sono i giovani Palestra e Del Lungo .

Il dubbio in attacco

Uno dei principali dubbi di formazione riguarda l’attacco: potrebbe essere riproposto il modulo 3-4-1-2, con Lookman a riprendersi una maglia da titolare. Il compagno di reparto favorito è Retegui, anche se c’è pure l’opzione De Ketelaere al posto di uno dei due. Sulla trequarti possibile la riproposizione di Pasalic, con alternative Samardzic, Brescianini e anche lo stesso Cdk. In fascia dovrebbe rivedersi Ruggeri a sinistra; Bellanova favorito a destra su Zappacosta. Se in difesa giocasse Kossounou, resterebbero a centrocampo de Roon ed Ederson, in caso contrario la coppia sarebbe formata dal brasiliano e Pasalic.