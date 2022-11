Atalanta, tegola Muriel: il colombiano è ko, salta il big-match contro il Napoli

Nulla da fare per Luis Muriel . Cattive notizie in casa Atalanta a due giorni dal big-match di sabato 5 novembre (alle 18) contro il Napoli al Gewiss Stadium. I timori sulle condizioni dell’attaccante colombiano, alle prese con un risentimento muscolare, sono stati confermati dagli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parziale dell’inserzione prossimale del tendine comune dell’adduttore destro. I tempi di recupero non sono definibili al momento, ma Muriel certamente salterà la partita contro i partenopei .