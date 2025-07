Atalanta, terza giornata di preparazione a Zingonia dedicata ai test atletici

Giovedì 17 luglio terza giornata di preparazione pre-campionato per l’Atalanta, con i giocatori impegnati nei test atletici, fra tapis roulant, cyclette e metabolimetro (uno strumento utile per valutare la capacità aerobica e le soglie metaboliche dei giocatori). Una giornata in cui a Zingonia è arrivato l’allenatore Ivan Juric, in visita alla squadra dopo che mercoledì è stato dimesso dall’ospedale di Seriate dove era ricoverato per un’infezione alle vie aeree. Con il rientro del tecnico nerazzurro, previsto per venerdì o al più tardi sabato, sarà rifinito il programma delle sedute giornaliere e degli eventuali pernottamenti al Centro Bortolotti, che saranno solo saltuari, visto che non si parla di un ritiro classico.