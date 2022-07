Atalanta, test di lusso a Newcastle per preparare il campionato

L’Atalanta comincia a fare sul serio e torna in Inghilterra. A poco più di due settimane dal debutto in campionato (il 13 agosto con la Sampdoria), venerdì 29 luglio al St James’ Park di Newcastle (ore 20,45) i nerazzurri di Gasperini cercheranno risposte contro i bianconeri di casa , undicesimi nell’ultima Premier League dopo una straordinaria rimonta. Per l’Atalanta sarà la prima delle due amichevoli di lusso internazionali (la seconda il 6 agosto a Valencia) e anche un ritorno ad antiche abitudini estive. Prima dell’era Covid, nel 2019, i nerazzurri si erano concessi una campagna inglese di otto giorni e un tris di sfide contro lo Swansea (1-2), il Norwich (4-1) e il Leicester (1-2). E un’amichevole a Leeds, nell’estate 2016, aveva firmato il primo ritiro dell’era Gasperini dopo il test londinese l’anno prima col Queens Park Rangers. Dopo la pausa del 2020, l’estate scorsa l’Atalanta era tornata a Londra sfidando il West Ham (0-2) nella Betway Cup. In mezzo la straordinaria impresa di Anfield, il 2-0 contro il Liverpool in Champions League nel novembre 2020.