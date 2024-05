Atalanta con i titolari per l’ultima con la Fiorentina, obiettivo terzo posto

Sead Kolasinac va verso il forfait in casa Atalanta. Si riducono le chance di rientro del bosniaco per la gara contro la Fiorentina, domenica 2 giugno al Gewiss Stadium (alle 18), recupero della partita non disputata a marzo per il malore fatale al direttore generale viola Joe Barone e ultimo impegno stagionale dei nerazzurri a caccia di un successo che varrebbe il terzo posto.