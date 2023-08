Atalanta, Toloi, De Ketelaere e Scamacca a caccia di una maglia da titolare

Il capitano è in ballottaggio con Djimsiti, mentre De Ketelaere insidia Lookman in attacco accanto o alle spalle del centravanti. Che potrebbe essere Scamacca se nelle prossime ore Zapata dovesse essere ceduto (al Torino), o lo stesso colombiano se il suo passaggio in granata dovesse saltare.

Ipotesi rientro a Firenze

Per il resto la formazione anti-Monza dovrebbe riproporre Musso tra i pali, Scalvini e Kolasinac in difesa, Zappacosta, de Roon, Ederson e Ruggeri in mediana, Koopmeiners trequartista. Migliorano Hateboer e Palomino: i due stanno lavorando in gruppo ma difficilmente saranno convocati per la gara contro i brianzoli. Per entrambi è probabile il rientro nella gara contro la Fiorentina, domenica 17 settembre, dopo la sosta per le nazionali.