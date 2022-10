Atalanta, Toloi e Djimsiti insieme dal 1’? Potrebbe succedere già contro l’Empoli

Il guaio al bicipite femorale sembra ormai definitivamente superato , c osì non è escluso che mister Gasperini possa ricorrere subito all’esperienza e alla tecnica di Toloi. E con lui potrebbe ritornare da titolare anche Djimisti che ha già riassaporato il rettangolo verde domenica 23 contro la Lazio dopo essere guarito dalla frattura al perone. In questo caso il reparto arretrato dell’Atalanta riprenderebbe la sua fisionomia tradizione con Toloi, Djimisiti e la roccia Demiral .