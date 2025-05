Atalanta, Toloi e Lookman sotto osservazione per la gara col Genoa

Occhi su Toloi e Lookman in casa Atalanta a tre giorni dall’ultima trasferta del campionato, sabato 17 maggio a Genova (alle 20,45) contro il Genoa .

Le ultime in casa Atalanta

Mercoledì 14 maggio, alla ripresa degli allenamenti, il capitano nerazzurro, alle prese con un risentimento muscolare al polpaccio sinistro, si è dedicato unicamente alle terapie. L’esito degli accertamenti a cui verrà sottoposto sarà decisivo per capire se Toloi potrà essere a disposizione per il finale di stagione o se invece il campionato e verosimilmente la sua decennale carriera in nerazzurro, iniziata nell’estate 2015, va verso l’epilogo.