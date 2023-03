Atalanta, torna Pasalic ma si ferma Scalvini: guai alla caviglia destra

Pasalic sì, Scalvini no . Un sorriso e un cattivo pensiero per l’Atalanta in vista della gara di sabato 4 marzo (alle 18) al Gewiss Stadium contro l’Udinese . Il centrocampista croato , da tempo ai box per una distorsione alla caviglia destra, sembra recuperato e dovrebbe essere a disposizione per il match contro i friulani. Ma Gasperini rischia di perdere per lo stesso infortunio Giorgio Scalvini , alle prese con un trauma distorsivo con interessamento dei legamenti del compartimento interno . Scalvini si è infortunato nella gara di domenica scorsa a San Siro contro il Milan dopo un contrasto con De Ketelaere, ma il trauma sembrava di lieve entità. Gli accertamenti hanno invece messo in luce un quadro più complesso : il difensore nerazzurro salterà la partita con l’Udinese ed è a rischio per la gara con il Napoli: le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.