Atalanta, torna Zappacosta per l’amichevole con il Betis Siviglia

Piacevole novità natalizia per l’Atalanta che nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre (inizio ore 17, diretta tv su Dazn) scenderà in campo a Siviglia, in Spagna, per affrontare la formazione locale del Real Betis nella terza delle quattro amichevoli programmate in questa sosta di fine anno per il mondiale in Qatar. Nell’elenco dei convocati figura infatti anche Davide Zappacosta, assente praticamente da inizio stagione per le conseguenze di una lesione al retto femorale destro rimediata durante una seduta di allenamento individuale l’estate scorsa. Escludendo un paio di presenze a inizio settembre, Zappacosta in questa stagione non è praticamente sceso in campo, e non erano chiari i suo tempi di recupero, anche se di recente aveva aumentato i carichi di lavoro a Zingonia.