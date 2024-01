Atalanta, Touré in gol contro la Real Calepina: si avvicina il suo rientro

El Bila Touré si avvicina a grandi passi all’esordio ufficiale con la maglia dell’Atalanta. Giovedì 11 gennaio l’attaccante maliano, ai box da agosto per la rottura del tendine del retto femorale destro, ha giocato e segnato due gol nel test a Zingonia contro la Real Calepina (11-0) dell’ex Capelli, lanciando segnali confortanti per il suo ritorno in campo: un appoggio sotto misura e un colpo di testa vincente nella ripresa hanno messo il fiocco alla sua sgambata. Touré non sarà disponibile lunedì 15 contro il Frosinone al Gewiss Stadium (ore 20,45), ma potrebbe rientrare per la gara contro l’Udinese del 27 gennaio. Per il resto Gian Piero Gasperini ha riservato il test a chi non è partito titolare contro il Milan in Coppa Italia: due gol di Scamacca, Zappacosta e Adopo, i sigilli di Zortea, Muriel e Bakker completano lo score.