Atalanta, tre giorni di stop. La ripresa martedì 3 settembre a ranghi ridotti

Tutti a riposo per tre giorni. Dopo la partita di venerdì 30 agosto a San Siro contro l’Inter l’Atalanta ha staccato la spina in concomitanza con la sosta di due settimane per gli impegni delle nazionali. La ripresa è fissata per martedì 3 settembre a Zingonia, quando inizierà la preparazione in vista della gara di campionato al Gewiss Stadium contro la Fiorentina nel weekend del 15 settembre (la Lega di Serie A comunicherà la data mercoledì 4 settembre).