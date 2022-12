Atalanta, tre in dubbio per l’amichevole a Siviglia col Betis. Lookman recuperato

Demiral e Palomino possono sperare, Hateboer e Zappacosta no . L’Atalanta che martedì 20 dicembre ha svolto una doppia seduta di allenamento si avvicina all’ultimo test prima di Natale, l’amichevole di venerdì 23 dicembre a Siviglia (alle 19) contro il Real Betis . Per la trasferta in Andalusia Gasperini potrebbe recuperare due dei quattro giocatori che si allenano a parte e che al momento sono in dubbio. Demiral è alle prese con un’infiammazione al ginocchio sinistro, Palomino con un affaticamento muscolare all’adduttore destro, Hateboer con un’elongazione del collaterale del ginocchio sinistro, Zappacosta sta cercando di recuperare dopo la lesione al retto femorale destro che lo costringe ai box dall’estate e a Siviglia non ci sarà.