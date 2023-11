Atalanta, triplo forfait in vista dello Sturm: Scalvini, De Ketelaere e Ruggeri ko

Scalvini, Ruggeri, De Ketelaere ko . Tripla tegola e allarme rosso in casa Atalanta, a due giorni dalla gara di Europa League contro lo Sturm Graz, in programma giovedì 9 novembre al Gewiss Stadium (ore 21).

L’allarme è scattato martedì 7. Scalvini lamenta il riacutizzarsi del mal di schiena che lo aveva già costretto a lasciare il campo nella gara con l’Empoli rientrando nella sfida di sabato 4 contro l’Inter. Salterà lo Sturm ma potrebbe recuperare per la gara contro l’Udinese, domenica 12 in Friuli. Tegola improvvisa invece per De Ketelaere e Ruggeri. Il belga, che ha avvertito dolore nel finale contro l’Inter, è alle prese con postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale. Molto probabilmente salterà anche la gara contro l’Udinese e rientrerà dopo la sosta. Per Ruggeri si tratta di un risentimento traumatico-distrattivo alla caviglia destra con interessamento del compartimento articolare interno. Il terzino proverà a recuperare per la gara di Udine ma al momento le chance sono ridotte.