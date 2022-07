Atalanta, tris di Zapata nel test in famiglia: nove gol e buon ritmo a Zingonia - Foto

Al mercato piacendo, la buona notizia per l’Atalanta è che Zapata c’è , e ha messo nel mirino la porta. La tripletta del centravanti colombiano è la nota più lieta della partitella in famiglia a Zingonia,mercoledì 20 luglio . Annullato il test col Lecco, e in attesa dell’amichevole di sabato 23 col Como, Gasperini ha scelto una sgambata in casa per alzare il ritmo del rodaggio, schierando due formazioni speculari secondo il 3-4-3. Nei tridenti d’attacco contrapposti, da una parte Malinovskyi (uscito anzitempo per un pestone rimediato in uno scontro con Scalvini, ma l’ucraino non preoccupa), Muriel e Pasalic, dall’altra Cisse, Zapata e Boga. È finita 5-4 per la squadra A, a segno con Muriel, Pasalic (doppietta) e Maehle, contro il tris di Zapata e i timbri di Koopmeiners e Hateboer per i nerazzurri della squadra B . Buon ritmo e buone indicazioni per Gasperini nonostante la canicola e i carichi di lavoro.