Atalanta, ufficiale Sulemana dal Cagliari, nuovo puntello per il centrocampo

Ora è davvero fatta. Mercoledì 17 luglio l’Atalanta ha ufficializzato l’acquisto di Ibrahim Sulemana Kakari a titolo definitivo dal Cagliari . Il 21enne centrocampista ghanese è stato lanciato nel calcio italiano dal Verona dopo l’esordio con la Primavera. Sulemana debutta in Serie A nell’ottobre 2022 sul campo della Salernitana giocando 17 gare in gialloblù.

Nell’estate 2023 il centrocampista passa al Cagliari. In rossoblù gioca 24 partite (21 in campionato, 3 in Coppa Italia) segnando due gol e dando un notevole contributo alla salvezza dei rossoblù.