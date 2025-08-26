Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 26 Agosto 2025

Atalanta, ufficiale Touré al Besiktas: sarà in prestito. Palestra al Cagliari

CALCIO. L’Atalanta ha ceduto in prestito al Besiktas in Turchia El Bilal Touré, reduce dall’annata allo Stoccarda sempre a titolo temporaneo.

Touré in campo con la maglia dell’Atalanta
Touré in campo con la maglia dell’Atalanta

Bergamo

«Il Club augura a El Bilal il meglio per questa nuova esperienza professionale in Turchia», si legge nella nota ufficiale del club nerazzurro. La notizia era già in circolo da giorni e ora l’ufficialità. Secondo i retroscena emersi, era quasi fatta con il Feyenoord, ma poi si è fatto sotto il Beskitas e il giocatore ha preferito la scelta turca. Il trasferimento sarà in prestito: Tourè viene da due stagioni contrassegnate da lunghi infortuni, la prima a Bergamo, la seconda in prestito allo Stoccarda

Sette giorni alla fine del mercato, l’operazione dell’Atalanta è all’insegna infatti dello “sfoltimento” in attesa degli ultimi acquisti. Palestra al Cagliari, Touré al Besiktas, Bonfanti al Pisa, Sulemana e Brescianini sull’uscio, Lookman chissà. Sono tante le situazioni da definire nel rush finale del mercato che chiuderà lunedì prossimo.

Marco Palestra
Marco Palestra
(Foto di Magni Paolo Foto)

Tutto fatto anche per il passaggio di Marco Palestra al Cagliari, ora ufficiale: prestito secco per il giovane terzino, che in Sardegna avrà la possibilità di avere ampio minutaggio. «A titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 - specifica l’Atalanta -. Auguriamo a Marco il meglio per questa nuova tappa del suo percorso di formazione e crescita».

Potrebbe seguirlo Ibrahim Sulemana, ma non è certo: il centrocampista è in uscita, tanto che contro il Pisa non è stato convocato nonostante non fosse alle prese con problemi fisici.

