Atalanta, ufficiale Touré al Besiktas: sarà in prestito. Palestra al Cagliari

«Il Club augura a El Bilal il meglio per questa nuova esperienza professionale in Turchia», si legge nella nota ufficiale del club nerazzurro. La notizia era già in circolo da giorni e ora l’ufficialità. Secondo i retroscena emersi, era quasi fatta con il Feyenoord, ma poi si è fatto sotto il Beskitas e il giocatore ha preferito la scelta turca. Il trasferimento sarà in prestito: Tourè viene da due stagioni contrassegnate da lunghi infortuni, la prima a Bergamo, la seconda in prestito allo Stoccarda