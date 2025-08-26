Sport / Bergamo Città
Martedì 26 Agosto 2025
Atalanta, ufficiale Touré al Besiktas: sarà in prestito. Palestra al Cagliari
CALCIO. L’Atalanta ha ceduto in prestito al Besiktas in Turchia El Bilal Touré, reduce dall’annata allo Stoccarda sempre a titolo temporaneo.
Bergamo
«Il Club augura a El Bilal il meglio per questa nuova esperienza professionale in Turchia», si legge nella nota ufficiale del club nerazzurro. La notizia era già in circolo da giorni e ora l’ufficialità. Secondo i retroscena emersi, era quasi fatta con il Feyenoord, ma poi si è fatto sotto il Beskitas e il giocatore ha preferito la scelta turca. Il trasferimento sarà in prestito: Tourè viene da due stagioni contrassegnate da lunghi infortuni, la prima a Bergamo, la seconda in prestito allo Stoccarda
Sette giorni alla fine del mercato, l’operazione dell’Atalanta è all’insegna infatti dello “sfoltimento” in attesa degli ultimi acquisti. Palestra al Cagliari, Touré al Besiktas, Bonfanti al Pisa, Sulemana e Brescianini sull’uscio, Lookman chissà. Sono tante le situazioni da definire nel rush finale del mercato che chiuderà lunedì prossimo.
Tutto fatto anche per il passaggio di Marco Palestra al Cagliari, ora ufficiale: prestito secco per il giovane terzino, che in Sardegna avrà la possibilità di avere ampio minutaggio. «A titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 - specifica l’Atalanta -. Auguriamo a Marco il meglio per questa nuova tappa del suo percorso di formazione e crescita».
Potrebbe seguirlo Ibrahim Sulemana, ma non è certo: il centrocampista è in uscita, tanto che contro il Pisa non è stato convocato nonostante non fosse alle prese con problemi fisici.
