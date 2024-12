Atalanta Under 23, spavento e sollievo: 2-1 in rimonta contro l’Union Clodiense

Un errore che sembrava uno schiaffo, il timore della beffa, poi la rimonta e il sospiro di sollievo. Mercoledì 11 dicembre a Caravaggio l’Atalanta Under 23 ha vissuto un pomeriggio sull’ottovolante contro l’Union Clodiense, battuta 2-1 nel recupero del 17° turno del girone A di Serie C, originariamente in programma il 30 novembre e rinviato per nebbia.