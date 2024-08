Atalanta venerdì in Germania: con il St. Pauli prove tecniche di Supercoppa

Per l’Atalanta il conto alla rovescia verso la finale della Supercoppa Europea (venerdì 14 agosto a Varsavia contro il Real Madrid) prosegue venerdì 9 agosto con l’amichevole di Amburgo sul campo del St. Pauli, formazione di Bundesliga. In Germania (fischio d’inizio alle 18,30, diretta Dazn) il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini farà le prove generali in vista della sfida con il Real: curiosità per l’attacco perché con Gian Luca Scamacca infortunato e l’ultimo arrivato Mateo Retegui non ancora a disposizione (giovedì ha sostenuto le visite mediche), i nerazzurri giocheranno con un tridente «leggero». In lizza per una maglia da titolare Nicolò Zaniolo, giovedì visitato alla clinica La Madonnina di Milano per un controllo previsto dopo il recupero dalla frattura di maggio al quinto metatarso sinistro.