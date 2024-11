Atalanta, verso il 3-4-3 con l’Udinese: De Ketelaere-Retegui-Lookman dal 1’

Rotta sull’Udinese mentre continua l’attesa per Kolasinac in casa Atalanta. Il difensore bosniaco, uscito per un risentimento muscolare al flessore destro contro lo Stoccarda in Champions League, attende di essere sottoposto ad accertamenti che potrebbero essere effettuati sabato 9 novembre. Kolasinac, convocato dalla Bosnia, salterà la gara contro l’Udinese, in programma domenica 10 (alle 12,30) al Gewiss e dovrebbe rientrare dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.