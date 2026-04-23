Atalanta verso Cagliari: gli acciaccati Bernasconi e Hien sotto i riflettori

Raspadori e Pasalic scalpitano

I due giocatori sotto i riflettori per quanto riguarda l'infermeria sono Bernasconi e Hien. Il terzino è uscito dal campo mercoledì, nella semifinale di coppa, a causa di un dolore al ginocchio destro: potrebbe essere solo una contusione. Il centrale è assente ormai da un mese in quanto alle prese con un problema all’adduttore. Lo svedese spera di rientrare lunedì, ma esattamente come il compagno sarà da valutare. Sempre fermo per la pubalgia il terzo portiere Rossi. I sostituti di Hien e Bernasconi, in caso di forfait, dovrebbero essere Djimsiti (come da un mese a questa parte) e Zalewski, oppure Zappacosta spostato a sinistra. Il fattore stanchezza potrebbe indurre Palladino ad effettuare qualche cambio rispetto alla Lazio: a questo proposito scalpitano Raspadori e Pasalic, entrati in modo positivo a gara in corso in coppa. A caccia una maglia al centro dell’attacco anche Scamacca, sempre in ballottaggio con Krstovic.