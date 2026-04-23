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Sport / Bergamo Città Giovedì 23 Aprile 2026

Atalanta verso Cagliari: gli acciaccati Bernasconi e Hien sotto i riflettori

CALCIO. Dopo l’amara eliminazione in Coppa Italia i nerazzurri iniziano a preparare la trasferta di campionato in Sardegna di lunedì 27 aprile. Possibili alcuni cambi di formazione.

Atalanta verso Cagliari: gli acciaccati Bernasconi e Hien sotto i riflettori
Lorenzo Bernasconi (a destra) contro Matteo Cancellieri durante il match di Coppa Italia contro la Lazio
(Foto di Afb)

Dopo l’amara eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori per mano della Lazio, l’Atalanta ha usufruito di un giorno di riposo, con la ripresa fissata per la mattina di venerdì 24 aprile al Centro Bortolotti di Zingonia: si inizia a preparare la trasferta di campionato di lunedì 27 alle 18,30 alla Unipol Domus Arena di Cagliari.

Raspadori e Pasalic scalpitano

I due giocatori sotto i riflettori per quanto riguarda l'infermeria sono Bernasconi e Hien. Il terzino è uscito dal campo mercoledì, nella semifinale di coppa, a causa di un dolore al ginocchio destro: potrebbe essere solo una contusione. Il centrale è assente ormai da un mese in quanto alle prese con un problema all’adduttore. Lo svedese spera di rientrare lunedì, ma esattamente come il compagno sarà da valutare. Sempre fermo per la pubalgia il terzo portiere Rossi. I sostituti di Hien e Bernasconi, in caso di forfait, dovrebbero essere Djimsiti (come da un mese a questa parte) e Zalewski, oppure Zappacosta spostato a sinistra. Il fattore stanchezza potrebbe indurre Palladino ad effettuare qualche cambio rispetto alla Lazio: a questo proposito scalpitano Raspadori e Pasalic, entrati in modo positivo a gara in corso in coppa. A caccia una maglia al centro dell’attacco anche Scamacca, sempre in ballottaggio con Krstovic.

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