Venerdì 30 Gennaio 2026
Atalanta verso Como: tornano i big, ballottaggio Raspadori-Lookman
CALCIO. Serie A, 23ª giornata: nerazzurri in campo domenica 1° febbraio alle 15. Carnesecchi, de Roon, Djimsiti e De Ketelaere dovrebbero rivedersi dal 1’.
Dopo l’ampio turnover visto in Champions League nella sconfitta contro l’Union Saint-Gilloise, l’Atalanta che torna al campionato dovrebbe anche tornare a una formazione meno «movimentata» e più consueta. A Como, domenica 1° febbraio alle 15, salvo sorprese dovrebbero riprendersi una maglia da titolare Carnesecchi, de Roon, Djimsiti e De Ketelaere, e molto probabilmente anche Scamacca e Kolasinac.
Ampiamente in corsa, comunque, anche Zalewski e Raspadori. A proposito di quest’ultimo, è in ballottaggio in attacco: potrebbe infatti prendere il posto di Lookman, al centro di concrete voci di mercato.
Fra i giocatori impiegati in Belgio dovrebbe essere confermato dall’inizio Ederson. Bellanova rientra dopo quasi due mesi fuori a causa della lesione al bicipite femorale e potrebbe partire dalla panchina, con Zappacosta e uno tra Zalewski e Bernasconi sulle fasce. Indisponibile il solo Bakker.
