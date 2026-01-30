Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Venerdì 30 Gennaio 2026

Atalanta verso Como: tornano i big, ballottaggio Raspadori-Lookman

CALCIO. Serie A, 23ª giornata: nerazzurri in campo domenica 1° febbraio alle 15. Carnesecchi, de Roon, Djimsiti e De Ketelaere dovrebbero rivedersi dal 1’.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Marco Carnesecchi dovrebbe tornare titolare fra i pali
Marco Carnesecchi dovrebbe tornare titolare fra i pali
(Foto di Afb)

Dopo l’ampio turnover visto in Champions League nella sconfitta contro l’Union Saint-Gilloise, l’Atalanta che torna al campionato dovrebbe anche tornare a una formazione meno «movimentata» e più consueta. A Como, domenica 1° febbraio alle 15, salvo sorprese dovrebbero riprendersi una maglia da titolare Carnesecchi, de Roon, Djimsiti e De Ketelaere, e molto probabilmente anche Scamacca e Kolasinac.

Ampiamente in corsa, comunque, anche Zalewski e Raspadori. A proposito di quest’ultimo, è in ballottaggio in attacco: potrebbe infatti prendere il posto di Lookman, al centro di concrete voci di mercato.

Fra i giocatori impiegati in Belgio dovrebbe essere confermato dall’inizio Ederson. Bellanova rientra dopo quasi due mesi fuori a causa della lesione al bicipite femorale e potrebbe partire dalla panchina, con Zappacosta e uno tra Zalewski e Bernasconi sulle fasce. Indisponibile il solo Bakker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Giacomo Raspadori
Ademola Lookman
Atalanta