Atalanta verso Como: tornano i big, ballottaggio Raspadori-Lookman

Dopo l’ampio turnover visto in Champions League nella sconfitta contro l’Union Saint-Gilloise, l’Atalanta che torna al campionato dovrebbe anche tornare a una formazione meno «movimentata» e più consueta. A Como, domenica 1° febbraio alle 15, salvo sorprese dovrebbero riprendersi una maglia da titolare Carnesecchi, de Roon, Djimsiti e De Ketelaere, e molto probabilmente anche Scamacca e Kolasinac.