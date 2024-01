Atalanta, verso la conferma dell’11 anti-Milan: Miranchuk e Cdk favoriti in attacco

Pochi dubbi in casa Atalanta in vista della sfida di lunedì 15 gennaio al Gewiss Stadium contro il Frosinone (ore 20,45), prima giornata del girone di ritorno. Contro i ciociari Gian Piero Gasperini sembra orientato a riproporre la formazione che ha sbancato San Siro contro il Milan in Coppa Italia, confermando in attacco Miranchuk e De Ketelaere, in vantaggio su Pasalic e Scamacca, e sugli esterni Holm e Ruggeri, favoriti su Zappacosta.