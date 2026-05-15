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Sport / Bergamo Città Venerdì 15 Maggio 2026

Atalanta verso il Bologna: Djimsiti più sì che no al centro della difesa

CALCIO SERIE A. Il veterano nerazzurro, pur non al meglio, può alleviare un po’ l’emergenza del reparto arretrato, privo di Scalvini, Kossounou e Hien.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta verso il Bologna: Djimsiti più sì che no al centro della difesa
Berat Djimsiti, difensore albanese di 33 anni: è all’Atalanta ininterrottamente dall’estate 2018

Berat Djimsiti è un incoraggiante spiraglio di luce nella difesa dell’Atalanta. Con Scalvini e Kossounou che hanno già concluso la loro stagione (distrazione alla caviglia e lesione al bicipite femorale) e Hien squalificato, per avere tre difensori di ruolo nel match contro il Bologna (domenica 17 maggio alle 18 alla New Balance Arena) la squadra nerazzurra si aggrappa al suo veterano: venerdì 15 l’albanese ha lavorato ancora individualmente sul campo. Si proverà a recuperarlo negli ultimi due allenamenti: al momento è più sì che no. Certo, fra i tre difensori disponibili il tecnico Palladino dovrebbe comunque spostare a destra uno tra Ahanor e Kolasinac, con l’altro come di consueto sul centrosinistra. L’alternativa è l’arretramento di de Roon, con Pasalic nel caso a centrocampo insieme ad Ederson.

Attacco: Krstovic favorito su Scamacca

In attacco, scontato De Ketelaere; Krstovic è in vantaggio su Scamacca al centro e Raspadori dovrebbe essere confermato a sinistra con Zalewski a tutta fascia alle sue spalle. Se quest’ultimo dovesse invece essere preferito a Raspadoriin attacco, le fasce sarebbero di Bellanova (destra) e Zappacosta (sinistra).

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