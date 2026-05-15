Atalanta verso il Bologna: Djimsiti più sì che no al centro della difesa

Berat Djimsiti è un incoraggiante spiraglio di luce nella difesa dell’Atalanta. Con Scalvini e Kossounou che hanno già concluso la loro stagione (distrazione alla caviglia e lesione al bicipite femorale) e Hien squalificato, per avere tre difensori di ruolo nel match contro il Bologna (domenica 17 maggio alle 18 alla New Balance Arena) la squadra nerazzurra si aggrappa al suo veterano: venerdì 15 l’albanese ha lavorato ancora individualmente sul campo. Si proverà a recuperarlo negli ultimi due allenamenti: al momento è più sì che no. Certo, fra i tre difensori disponibili il tecnico Palladino dovrebbe comunque spostare a destra uno tra Ahanor e Kolasinac, con l’altro come di consueto sul centrosinistra. L’alternativa è l’arretramento di de Roon, con Pasalic nel caso a centrocampo insieme ad Ederson.