Atalanta verso la difesa a 4 a Udine. Muriel favorito su Højlund al centro dell’attacco

Contro la difesa a tre della compagine allenata da Sottil, mister Gasperini sembra dunque orientato a puntare sul 4-2-3-1 e sarebbe la seconda volta dal’1 in questo avvio di stagione . Il forfait di tre elementi cardine del reparto arretrato (ovvero Toloi, Djimsiti e Palomino) è un fattore che spinge in questa direzione: Gasp ha tre giocatori (Scalvini, Demiral e Okoli) per presentare comunque la sua tradizionale difesa a tre, ma non ci sarebbero alternative di ruolo e nell’emergenza dovrebbe indietreggiare de Roon. Così Demiral e Okoli dovrebbero essere i due centrali con Scalvini (o Soppy) esterno sinistro in difesa e Hateboer esterno destro .