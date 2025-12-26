Atalanta verso la super sfida all’Inter: ballottaggi in tre posizioni

Seduta pomeridiana per l’Atalanta nella giornata di Santo Stefano dopo il riposo concesso dal tecnico a Natale. Notizie positive per quanto riguarda Berat Djimsiti, tornato ad allenarsi individualmente: il difensore albanese deve recuperare dopo la lesione fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale destro e le ultime sedute saranno decisive per un’eventuale convocazione per la sfida all’Inter capolista di domenica 28 dicembre alle 20,45 allo stadio di Bergamo. Per il resto ancora lavoro individuale in campo per il lungodegente Mitchel Bakker, terapie invece per Raoul Bellanova, che potrebbe rientrare nei primi giorni del nuovo anno. Non ci sono squalificati né diffidati, ancora assenti Odilon Kossounou e Ademola Lookman, impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d’Africa.

Un ballotaggio per reparto

Per quanto riguarda la formazione, i principali ballottaggi riguardano tre ruoli: a destra in difesa Giorgio Scalvini potrebbe tornare dal primo minuto dopo i guai fisici dell’ultimo periodo, l’alternativa è l’arretramento di Marten de Roon in difesa (nel caso Yunus Musah o Mario Pasalic pronti per sostituirlo in mediana), come domenica a Genova. Improbabile un recupero lampo di Djimsiti che nella migliore delle ipotesi sembra destinato alla panchina. Sulla fascia sinistra si giocheranno una maglia Lorenzo Bernasconi e Nicola Zalewski, con l’ex interista in ballotaggio anche per un posto in attacco. Nel tridente sicuri di un posto da titolare Charles De Ketelaere e Gianluca Scamacca: si giocano la terza maglia Mario Pasalic, Nicola Zalewski e Daniel Maldini.