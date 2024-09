Atalanta verso l’Arsenal, possibile cambio di modulo. Cuadrado si allena in gruppo

Nessuna preoccupazione Juan Cuadrado : sta bene e lunedì 16 settembre si è allenato con il gruppo. Il giocatore colombiano, in panchina nel match contro la Fiorentina, era alle prese con un piccolo problema alla caviglia, particolare rivelato dallo stesso Gian Piero Gasperini . L’ex juventino ha però lavorato con i compagni di squadra non scesi in campo domenica 15.

Schieramento: dal 3-4-3 al 3-4-1-2?

Sono attualmente quattro gli infortunati in casa Atalanta, sottoposti a terapie: i lungodegenti Gianluca Scamacca e Giorgio Scalvini (crociato rotto) ne avranno ancora per alcuni mesi e torneranno nel 2025; Rafael Toloi (lesione al bicipite femorale sinistro) starà fuori 20 giorni; tempi indefiniti, invece, per Ben Godfrey (mal di schiena). Nessuno ci sarà giovedì 19 settembre alle 21 al Gewiss Stadium contro l’Arsenal nella prima giornata di Champions League. Capitolo formazione per l’Europa: dubbio sul modulo, che potrebbe passare dal 3-4-3 al 3-4-1-2 con inserimento di uno tra Marco Brescianini, Mario Pasalic e Lazar Samardzic al posto di un attaccante.