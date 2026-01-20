Atalanta verso l’Athletic: Djimsiti c’è e potrebbe giocare titolare

L’Atalanta si appresta a sfidare l’Athletic Bilbao per la penultima giornata del girone di Champions League ( mercoledì 21 gennaio alle 21 alla New Balance Arena e su Sky ), e lo farà avendo fra i convocati Berat Djimsiti e Ademola Lookman , ma non Raoul Bellanova . Oltre all’esterno, gli altri due assenti sono Mitchel Bakker e Giacomo Raspadori: quest’ultimo potrà essere inserito nella lista Champions solo dall’eliminazione diretta.

Abbondanza in difesa

Djimsiti si è rivisto in gruppo in settimana e ha messo alle spalle l’infortunio all’addome: potrebbe anche partire titolare. Peraltro la difesa è il reparto in cui l’Atalanta ha più dubbi, essendoci sei uomini per le tre maglie davanti a Carnesecchi. I meno probabili fra i possibili titolari sembrano Kossounou, tornato da poco dalla Coppa d’Africa, e Ahanor: se l’albanese partisse al centro, ai suoi lati ci sarebbero a destra Scalvini e a sinistra Kolasinac, fermo dal 3 gennaio. Con Hien al centro, esce Djimsiti o uno degli altri due, data la versatilità di Berat.