Sport / Bergamo Città
Martedì 20 Gennaio 2026

Atalanta verso l’Athletic: Djimsiti c’è e potrebbe giocare titolare

CALCIO. Il difensore è fra i convocati per il match di Champions League, così come Lookman, che però è destinato a partire dalla panchina. Non ce la fa invece Bellanova.

Berat Djimsiti durante la rifinitura: il difensore contro l’Athletic Bilbao potrebbe giocare titolare
Berat Djimsiti durante la rifinitura: il difensore contro l’Athletic Bilbao potrebbe giocare titolare
(Foto di Afb)

L’Atalanta si appresta a sfidare l’Athletic Bilbao per la penultima giornata del girone di Champions League (mercoledì 21 gennaio alle 21 alla New Balance Arena e su Sky), e lo farà avendo fra i convocati Berat Djimsiti e Ademola Lookman, ma non Raoul Bellanova. Oltre all’esterno, gli altri due assenti sono Mitchel Bakker e Giacomo Raspadori: quest’ultimo potrà essere inserito nella lista Champions solo dall’eliminazione diretta.

Abbondanza in difesa

Djimsiti si è rivisto in gruppo in settimana e ha messo alle spalle l’infortunio all’addome: potrebbe anche partire titolare. Peraltro la difesa è il reparto in cui l’Atalanta ha più dubbi, essendoci sei uomini per le tre maglie davanti a Carnesecchi. I meno probabili fra i possibili titolari sembrano Kossounou, tornato da poco dalla Coppa d’Africa, e Ahanor: se l’albanese partisse al centro, ai suoi lati ci sarebbero a destra Scalvini e a sinistra Kolasinac, fermo dal 3 gennaio. Con Hien al centro, esce Djimsiti o uno degli altri due, data la versatilità di Berat.

In attacco potrebbe essere confermato Zalewski, con De Ketelaere a destra e Scamacca al centro, e Lookman carta a gara in corso. Rispetto al pareggio di Pisa dovrebbero giocare di nuovo dal 1’ Zappacosta ed Ederson.

Godfrey al Brøndby

Intanto, è ufficiale il trasferimento di Ben Godfrey al Brøndby, in prestito con diritto di riscatto: «Atalanta BC comunica di aver ceduto a Brøndby IF - a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Benjamin Godfrey. Il Club nerazzurro augura a Ben il meglio per questa nuova esperienza professionale in Danimarca».

