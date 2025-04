Atalanta verso la Lazio: due dubbi per Gasperini. Quattro nerazzurri in lotta per due maglie

Contro la Lazio mister Gasperini dovrebbe presentare uno schieramento con il modulo 3-4-1-2 e i due ballottaggi riguardano Bellanova e Cuadrado per il ruolo di esterno destro a centrocampo e Pasalic e Brescianini per la posizione di trequartista. Bellanova e Pasalic sembrano favoriti, ma non è escluso un sorpasso. Per il resto la squadra pare definita con Carnesecchi in porta, Djimsiti, Hien e Kolasinac in difesa, Cuadrado o Bellanova, de Roon, Ederson e Zappacosta a centrocampo, Pasalic o Brescianini sulla trequarti e Retegui e Lookman in attacco. De Ketelaere sembra destinato alla panchina.