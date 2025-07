Atalanta verso il Lipsia: possibile il debutto stagionale di Scamacca

Mentre si avvicina la prima amichevole internazionale dell’Atalanta (sabato 2 agosto sul campo del Lipsia), la doppia seduta di allenamento di mercoledì 30 luglio a Zingonia non ha portato novità nel bollettino nerazzurro: Ademola Lookman è sulla via del recupero dallo stiramento al polpaccio, anche se in Germania non giocherà. Ha lavorato ancora individualmente. A parte anche Sead Kolasinac, che prosegue la riabilitazione e tornerà a ottobre. Terapie per Mitchel Bakker, operato per la rottura del legamento crociato anteriore.

Nel test tedesco, in programma alle 15 alla Red Bull Arena di Lipsia (diretta su Dazn), potrebbe esserci il debutto stagionale di Gianluca Scamacca. Poi l’Atalanta scenderà in campo il 9 agosto in casa del Colonia (15,30). E il 16 agosto (ore 20,45) il test più atteso e sentito: la sfida alla Juventus a Bergamo per il Trofeo Bortolotti.

Ruggeri: «Atletico grande opportunità»