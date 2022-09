Atalanta verso Monza. Senza Zapata sarà l’ora di Højlund?

Calcio Serie A. Dopo il successo sul Torino che ha permesso di conservare il primato in classifica in coabitazione con la Roma, apprensione in casa nerazzurra per le condizioni dell’attaccante colombiano: non dovrebbe essere un infortunio grave, ma in attesa della risonanza si ipotizza un’assenza di due-tre settimane. E a Monza, nel prossimo impegno di campionato, potrebbe debuttare da titolare il giovanissimo attaccante danese.