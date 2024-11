Atalanta verso la ripresa del campionato. Ottimismo per Lookman, Cdk spera

Ottimismo per Lookman, speranze per De Ketelaere: i due attaccanti anche nell’allenamento di mercoledì 20 novembre hanno lavorato a parte, ma per la trasferta a Parma di sabato 23 novembre potrebbero essere entrambi a disposizione, a cominciare dal nigeriano rientrato acciaccato dalla nazionale, ma solo per una contusione. Il belga è invece alle prese con una piccola lesione al bicipite femorale che l’ha costretto a saltare gli impegni con la nazionale e le prossime sedute chiariranno la situazione.