Atalanta verso il Torino: Zaniolo cerca il recupero, intanto si ferma Bakker

Venerdì 23 agosto l’Atalanta si è allenata nel pomeriggio a Zingonia, e ha dovuto incassare un altro stop: si ferma Bakker. L’esterno olandese ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra. L’infortunio non sembra grave, ma andrà valutato in vista della trasferta di Torino (domenica 25 agosto alle 18,30). Per il resto la situazione resta simile a quella degli ultimissimi giorni: Lookman ha svolto ancora un lavoro individuale, su sua richiesta, per un graduale recupero dopo il periodo di lontananza dalla squadra. Zaniolo ha lavorato parzialmente in gruppo: per capire se l’ex romanista sarà a disposizione sarà decisiva la seduta pomeridiana di sabato 24, come di consueto a porte chiuse a Zingonia. Toloi prosegue invece il lavoro individuale, terapie per Kolasinac, Scalvini e Scamacca.