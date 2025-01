Atalanta verso Udine: sotto osservazione Kolasinac e Bellanova. Ceduto Godfrey

Riposo finito in casa Atalanta, conto alla rovescia per il tour de force di gennaio. Dopo la sosta post-Supercoppa italiana, lunedì 6 i nerazzurri riprenderanno la preparazione a Zingonia in vista della trasferta di Udine, sabato 11 alle 15, primo atto del trittico di campionato che proseguirà martedì 14 al Gewiss Stadium alle 20.45 contro la Juventus per concludersi a Napoli sabato 18 alle 20.45.

La cessione in prestito di Godfrey

L’Atalanta ha anche ufficializzato la cessione in prestito di Ben Godfrey all’Ipswich Town fino al prossimo 30 giugno. «Atalanta BC augura a Ben le migliori soddisfazioni per la seconda parte della corrente stagione sportiva che disputerà in Premier League», recita la nota sul sito ufficiale. Il difensore inglese, arrivato dall’Everton la scorsa estate, ha totalizzato solo 5 presenze da subentrato in maglia nerazzurra esordendo il 14 agosto 2024 l’esordio in Supercoppa Europea col Real Madrid con la prima di campionato a Lecce rimasta l’unica partita in A. Contro il Cesena in Coppa Italia l’ultima apparizione.